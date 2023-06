"Fabio Panetta è un’indicazione di alto profilo per guidare @bancaditalia. Ha tutte le carte in regola per ricoprire l’incarico di Governatore". Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico.

