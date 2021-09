"Ancora oggi ricordo esattamente dove ero e quali sensazioni ho provato quel giorno di 20 anni fa esatti".

È il post pubblicato su Facebook dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti.

"Ero in redazione a Mediaset che scorrevo le agenzie e guardavo sugli schermi posizionati davanti alle scrivanie dei Tg le tv internazionali. Quasi contemporaneamente sul mio computer e sulla CNN è apparsa la scritta che avrebbe cambiato il mondo: un aereo si è schiantato su una delle Torri Gemelle. Sembrava un incidente. Poi un secondo… un terzo... e un quarto aereo hanno presto cancellato ogni dubbio. Per giorni siamo rimasti chiusi in redazione in continue dirette di aggiornamento - prosegue. E da qual momento la vita di tutti noi è cambiata. Poi le guerre, le occupazioni, la lotta al terrorismo, altri attentati, altro sangue. 20 anni di storia che beffardamente, come in un macabro e diabolico gioco dell’oca, pochi giorni fa sono ritornati al punto di partenza, con la rovinosa fuga da Kabul e con i talebani festanti in strada - aggiunge. Difficile riassumere in un post due decenni di storia e di vita. Restano le emozioni più che le analisi: l’orgoglio, la rabbia, la commozione, la delusione".

Il mondo oggi ricomincia da capo, lasciandosi alle spalle una lunghissima scia di dolore. Speriamo che abbia almeno imparato qualcosa. Anche se guardando l’aeroporto di Kabul, è difficile dire che sia così.