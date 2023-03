“Ciao Bruno, amico mio. Mi mancherai con le tue battute, il tuo sorriso, la tua concretezza. Non ci saranno più le nostre serate alle fraschette a scherzare e parlare di politica a cui tenevi tanto, orgoglioso della tua terra. Quando viene a mancare una persona come te non c’è una ragione che ci possa consolare. Riposa in pace”. Così su facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, commenta la notizia della scomparsa del collega Bruno Astorre.