"Sono sconvolto per la tragica scomparsa del senatore Bruno Astorre.Mi aveva chiamato telefonicamente pochissimo tempo fa e niente lasciava presagire questo epilogo. Una domanda mi attanaglia la mente potevamo fare qualcosa per aiutarlo? Che la terra ti sia lieve Bruno". Lo scrive in un tweet Alessio D'Amato, consigliere regionale del Lazio.