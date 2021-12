"Si capirà e apprezzerà meglio quando dal 1 marzo i soldi arriveranno direttamente sui conti correnti delle famiglie, comprese di quelle che, perché lavoratori autonomi, artigiani o con redditi incapienti, non hanno mai ricevuto nulla o poco dallo Stato per i loro figli. È una rivoluzione. Con l’approvazione definitiva in cdm dei decreti attuativi, l’assegno unico, pezzo importante del family act diventa operativo.Bel risultato della ministra Elena Bonetti e del Parlamento che l’ha sostenuta con voto unanime". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati e presidente nazionale di Italia Viva.