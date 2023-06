"Quando diciamo che non basta essere donna per rappresentare gli interessi delle altre donne intendiamo questo: la prima Presidente del Consiglio diventa una svolta storica se si occupa del benessere delle #donne. Oggi il #GovernoMeloni ha dato parere contrario all’utilizzo di 4,6 miliardi del #NextGenerationEU per la costruzione di nuovi asili nido. Una #femminista non lo avrebbe mai fatto". Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata del Pd.