"Che peccato che in giorni così tremendi nel mondo - e in vista di una ricorrenza del 25aprile, se possibile, ancora più significativa del solito - l’ANPI sia ostaggio di chi non solo non ha partecipato alla lotta partigiana ma mortifica i valori della resistenza al nazifascismo". Lo scrive in una nota sui social il deputato di Italia Viva, Luciano Nobili.