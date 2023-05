"Oggi è la Giornata mondiale della libertà di stampa. A volte si può esser felici per un articolo, altre volte meno, è normale. Ma non esiste democrazia senza stampa libera: ricordiamolo sempre, soprattutto quando magari ci dà fastidio. A tutte le giornaliste a i giornalisti: grazie per il vostro fondamentale lavoro!" lo scrive su Twitter Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia.