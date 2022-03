"Investire nell'economia circolare è il modo migliore per tutelare gli ecosistemi e le biodiversità. Per il MoVimento 5 Stelle questa priorità è in cima all'agenda politica nazionale ed europea: ne ho parlato ieri in un momento di confronto organizzato dalla nostra senatrice Patty L'Abbate in vista dell'odierna Giornata mondiale del riciclo". È il post su Facebook di Giuseppe Conte, leader del M5S.

"Dobbiamo impegnarci a ripensare i sistemi produttivi e i consumi, accelerando sulle politiche di differenziazione energetica: non sono slogan, ma imperativi che devono ispirare e indirizzare le nostre azioni. Il Pianeta non è nostro. Non ci appartiene. L’abbiamo solo ricevuto in “custodia”, per trasmetterlo alle generazioni che verranno", ha giunto l'ex premier.