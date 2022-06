"L’Italia e l’Europa hanno obiettivi precisi per proteggere l’ambiente: transizione ecologica, sviluppo di un’economia sostenibile e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Perché non abbiamo un pianeta di riserva!". Così, su Twitter, in occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente, la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.