"Un abbraccio a tutti gli alpini d’Italia in occasione dell’adunata nazionale in corso a Rimini: in circa 80 mila prendono parte oggi alla grande ed emozionante sfilata conclusiva. Evviva gli alpini, orgoglio patriottico". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

