"Giorgia Meloni è il David Copperfield de noantri, la Presidente del consiglio con gli agricoltori compie un vero e proprio miracolo di illusionismo. Prima con un decreto tassa i trattori, poi con la legge di bilancio introduce la Lollo Tax cancellando le esenzioni Irpef, quindi oggi con le associazioni agricole dice che è sul punto di avviare un'inversione di tendenza". Così sui social il deputato di Davide Faraone, capogruppo di Iv.

"C'è una Meloni uno che si inventa a più non posso nuove tasse, ed una Meloni due che cerca di sviare le proteste. Intanto la maggioranza di destra faccia cose concrete, firmino l'emendamento di Iv per ripristinare le esenzioni, poi la smettano di creare decine di nuove imposte. Circa il pasticcio di Lollobrigida, la Lega si metta l'anima in pace perché la legge di bilancio è firmata dal ministro Giorgetti. La destra non può rinfacciarsi la paternità, le responsabilità sono sia di Fratelli d'Italia che di Matteo Salvini, Forza Italia, come al solito, non pervenuta".