"Appena arrivati a #Firenze questa mattina abbiamo trovato imbrattata la sede che ha ospitato il nostro dibattito sul SÌ alla nuova pista dell’Aeroporto. Un fatto gravissimo non solo perché è stata danneggiata una struttura (che ci siamo impegnati noi di mettere a posto) ma soprattutto perché mai nel confronto democratico di idee bisognerebbe travalicare la civiltà.

Noi andremo avanti. A testa alta. Continueremo a spiegare le nostre ragioni a favore della realizzazione della nuova pista perché è fondamentale per Firenze avere un’aeroporto funzionale, per garantire crescita e sviluppo del sistema economico e turistico toscano.

Questa infrastruttura è un’opera a servizio dell’economia di questo territorio ed è un’opera tecnicamente semplice e fattibile con tutti gli accorgimenti ambientali.

Sappiamo infatti che il progetto si farà carico di evitare i disagi per la popolazione. Piuttosto oggi chi vive a Peretola soffre degli enormi disagi dal punto di vista acustico mentre il nuovo progetto è moderno e in grado di affrontare queste problematiche.

Il Partito Democratico sta invece tentennando e spesso strizzando l’occhio anche ai populisti del M5S e a chi non vuole la nuova pista. Per noi invece è fondamentale essere chiari su questo punto e sui tempi rapidi che devono essere rispettati. Chiediamo al ministro Salvini di fare presto e di non perdere tempo, visto che dice in ogni intervista di voler sbloccare opere ma che nei fatti non si è ancora visto niente.

Noi di Italia Viva abbiamo portato avanti nella scorsa legislatura una posizione netta con Matteo Renzi, Nicola Danti e Gabriele Toccafondi : a favore delle infrastrutture, contro la decrescita felice e il ‘No nel mio giardino’ per un’opera che serve a Firenze, alla #Toscana e al Paese. Grazie a Marco Ricci, a tutti gli amici riformisti presenti ed un ringraziamento particolare al Presidente dell’Enac Di Palma e all’ing. Tenerani per il fondamentale contributo tecnico apportato alla discussione di oggi".

Lo scrive su Facebook Raffaella Paita, presidente del Terzo Polo al Senato.