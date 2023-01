"La cosa bizzarra è che a mettere in difficoltà il Governo su un tema tanto popolare (populista?) come le accise sul carburante sia la maggioranza e non l’opposizione. E qui ci sarebbe un enorme capitolo da aprire sul populismo sempre più determinante nelle scelte dell’elettorato". Lo scrive su Twitter il giornalista Fabio Ravezzani.

