"L'Abruzzo merita molto di più, è tempo di mandare a casa la disastrosa giunta di destra di Marsilio. Ieri è stata una giornata straordinaria e intensa nella Marsica, in giro per otto tappe nelle aree interne della provincia dell'Aquila, a sostegno di Luciano D'Amico e della lista Pd". Così Elly Schlein sui social.

"Abbiamo incontrato le nostre amministratrici e i nostri amministratori che con grande impegno e inventiva contrastano lo spopolamento, ad Aielli e Sante Marie, grazie all'arte, i murales e la cultura, il turismo lento e sostenibile dei cammini. Abbiamo incontrato gli agricoltori a Celano, dove si attende da tempo un impianto irriguo cui la Regione ha tolto 46 milioni di finanziamento. Abbiamo ascoltato le criticità che affronta il personale sanitario dell'ospedale di Avezzano e di quello di Tagliacozzo, un presidio territoriale di cura e riabilitazione fondamentale, svilito e declassato dalla Giunta Marsilio. Abbiamo fatto visita a un centro antiviolenza e poi incontrato sindacati e imprese per discutere le priorità per l'Abruzzo, che si è visto tagliare fondi PNRR e a infrastrutture strategiche come il collegamento ferroviario Roma-Pescara. Grazie per l'eccezionale accoglienza in questa terra meravigliosa, che il 10 marzopotrà scrivere un futuro migliore e rialzare la testa, con Luciano D'Amico Presidente", conclude la segreteria del Pd.