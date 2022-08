"Giorgia Meloni è contro l’aborto, Fratelli d’Italia è contro l’aborto. Regione #Marche, governata da FdI, si oppone alla #Ru486. Questo il loro obiettivo anche per l’Italia, esattamente come successo in USA, Ungheria e Polonia. Attaccano i diritti per indebolire la democrazia". Lo ha scritto su Twitter il deputato del Partito Democratico, Alessandro Zan.