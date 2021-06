"La scelta di interrompere una gravidanza non è mai semplice o indolore. Proteggere la salute e i diritti delle donne vuol dire anche evitare, come accade ancora in troppe realtà, che l’aborto sia praticato in condizioni di insicurezza e clandestinità. Bene la risoluzione votata ieri in Parlamento Europeo che ha teso ribadire alcuni principi essenziali per tutte le donne" così su facebook l'esponente di Italia Viva Teresa Bellanova