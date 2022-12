“Partendo dal naturale presupposto che l’attuale situazione dell’Italia e quindi della Toscana, sia particolarmente difficile per moltissimi nostri connazionali e corregionali, riteniamo doveroso che, coloro i quali, stanno godendo di un vitalizio (ovvero, i Consiglieri regionali in carica fino al 2015) debbano ridimensionare le loro richieste, in merito alla rivalutazione Istat del proprio assegno - affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega -. In particolare, dunque, abbiamo presentato un Odg, poi approvato dall’Aula, in cui chiediamo espressamente che, sulla base di una nuova intesa Stato-Regioni, entro sei mesi dall’approvazione dell’atto, vi sia una revisione dell’ordinamento regionale, finalizzata a superare le rideterminazione annuale degli stessi vitalizi, sulla base dell’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-proseguono i Consiglieri regionali. Inoltre, un nostro emendamento, anch’esso votato favorevolmente, chiede che, per il 2023, vi sia un’indicizzazione Istat, pari al 3%, anziché del 7% -precisano gli esponenti leghisti -. Ci auguriamo, infine, che gli ex colleghi, capiscano, dunque, viste le quotidiane criticità a cui vanno incontro i nostri concittadini, che non sia davvero il caso di opporsi giuridicamente a quanto da noi quest’oggi approvato collegialmente", concludono i rappresentanti della Lega.