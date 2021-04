"Mi è stato chiesto di andare in audizione in commissione regionale e sarò presente martedì con i tecnici della Regione che ci metteranno come al solito la faccia e daranno la loro versione. Se qualcuno non sarà rimasto soddisfatto che vada pure in Procura. Ma da qui a far passare i nostri tecnici per cialtroni o peggio, dico di no a questo gioco". L'ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia annunciando la sua presenza in Consiglio regionale su richiesta delle opposizioni che hanno chiesto l'intervento del governatore per far luce sulla vicenda dei presunti tamponi rapidi non attendibili come dichiarato da uno studio del professor Andrea Crisanti e da un'inchiesta andata in onda su Report.