Nelle ultime 24 ore il Veneto ha effettuato oltre 21mila vaccini. Lo dice il Presidente Luca Zaia. "Bisogna andare avanti con il freno a mano tirato - sottolinea - poiché noi arriviamo purtroppo 'lunghi' negli ultimi due giorni della settimana, perché i compiti per casa li facciamo nei primi cinque giorni della settimana". Zaia ripete che il Veneto "vuole concentrarsi sulla vaccinazione degli 80enni", mentre le altre categorie "devono restare in stand by". I colloqui con il generale Figliulo hanno consentito di capire nelle ultime ore che arriveranno nelle prossime due settimane 25.243 giornalieri, rispetto ad un totale nazionale di 310mila.