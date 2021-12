"Abbiamo oltre 7 mila contagiati, sono tantissimi positivi, mai così nella storia di questi 22 mesi". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, commentando i dati odierni del Covid. "Però abbiamo una ospedalizzazione - osserva - che è un terzo del periodo peggiore,:178 persone in terapia intensiva, delle quali almeno l'80% non vaccinate, mentre nelle corsie abbiamo circa 1.200 pazienti, e uno su due non è vaccinato".