"Oltre 117 milioni di euro sono stati assegnati al Veneto per finanziare la manutenzione straordinaria di strade regionali (16,5 milioni) e provinciali (100,5 milioni), su un totale di 1,7 miliardi -circa il 7% del totale- previsti nell'ultima legge di bilancio". Lo rende noto la Presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera, Alessia Rotta, dopo che il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha emanato il decreto sulla rete stradale secondaria che ripartisce per il periodo 2022-2029 “le ingenti risorse previste nell'ultima legge di Bilancio, destinando una quota dei fondi statali alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali e regionali. Il riparto ha avuto l'ok della Conferenza Stato Regioni”.



"Alla provincia di Verona - ha proseguito Rota- andranno più di 16 milioni di euro, pari a quasi il 14% del totale dell’intera regione. Mettere in sicurezza la rete stradale regionale e provinciale è un segno di grande attenzione per un importante ossatura logistica, economica e sociale del nostro Paese. Segnalo infine - conclude la parlamentare Dem/“- anche l'importante aspetto legato alla sostenibilità: gli interventi, fino dalla fase iniziale di progettazione, dovranno essere a basso impatto ambientale. E'importante tenere insieme l'ammodernamento e la manutenzione della nostra rete stradale con la tutela dell'ambiente". Così conclude Rotta