“La prematura scomparsa di Romina Trenta, Assessora al bilancio e alla cultura del Comune di Velletri, è una notizia che apprendo con dolore. Con lei perdiamo un’amica, una valida e appassionata amministratrice oltre che una preziosa militante della comunità democratica della Provincia di Roma. La sua tenacia e dedizione al lavoro non l’hanno distolta dall’impegno politico neanche in questi anni di battaglia contro il male che, purtroppo, ha avuto la meglio. La ricorderemo sempre sorridente, acuta, resistente e continueremo a combattere anche per lei le battaglie che hanno contraddistinto il suo percorso politico e che ci accomunano come, in particolare, quella per la tutela dei diritti e della dignità delle donne. Esprimo le mie più sentite condoglianze e mando un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e a tutta la comunità di Velletri”



Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio