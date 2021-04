La Valle d'Aosta si sposta in zona rossa e la Sardegna passa dal rosso in arancione: sono questi gli unici cambi di stato scattati con le nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza alla luce dei dati di oggi del monitoraggio settimanale. Risale a 0,85 l'indice Rt nazionale di contagio. Pronta la zona rossa per la zona di Bella Farnia, a Sabaudia, dove ieri è stata rilevata la positività di 80 cittadini indiani. Pfizer/BioNTech fa sapere di aver chiesto all'Ema l'autorizzazione per estendere l'utilizzo del suo vaccino contro il Covid-19 anche ai ragazzi fa i 12 e i 15 anni.