Avanzano dosi presso l'hub allestito alla Scuola di cavalleria di Lecce, file interminabili all'ingresso della caserma per garantirsi la somministrazione prima del previsto. Un messaggio e' stato, infatti, diramato attraverso social e canali web all'ora di pranzo dalla caserma Zappalà di Lecce, aperta come hub sabato mattina: "Questa mattina è possibile vaccinare i familiari di persone con Legge 104, ci sono molti vaccini disponibili e l'affluenza è bassa, si rischia di non poter utilizzare le fiale disponibili. Avvisate chi fosse interessato, è sufficiente recarsi presso la caserma dell'esercito di Lecce comunicando di avere il requisito per essere vaccinati". In breve il tam tam ha portato nel capoluogo centinaia di persone, alcune delle quali hanno ricevuto la somministrazione. Decine sono ancora in fila nella speranza di ricevere la prima dose prima dei tempi previsti dalle comuni prenotazioni.