Si sono aperte in mattinata sul portale di Poste Italiane le adesioni alla vaccinazione per la fascia 65-69 anni in Lombardia. Tra le persone che rientrano in questa categoria, anche il governatore Attilio Fontana che su Facebook ha annunciato di aver prenotato la sua dose. "Rientrando anche io in questa categoria di 'giovani' lombardi, mi sono appena registrato. Semplice e veloce, appuntamento ai primi di maggio", ha commentato il presidente.