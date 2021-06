"Ieri abbiamo chiuso con quasi 31mila vaccinazioni. A metà settimana sono arrivate 256mila dosi di Pfizer e in magazzino abbiamo anche 62mila di AstraZeneca, 58mila J&J e 26mila di Moderna, ma rispetto alle previsioni del 30 aprile, noi abbiamo avuto il 30% di dosi in meno della fornitura che era stata stabilita". Così, in conferenza stampa, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.