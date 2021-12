"Noi come dipartimento per l'Editoria continuiamo nella campagna di sensibilizzazione. La nuova parte della campagna sarà dedicata a lanciare il messaggio di avere fiducia nella scienza, di chiedere informazione ai pediatri perché il vaccino è utilissimo anche per i nostri e i vostri figli, serve senso di responsabilità".

Lo ha detto oggi a Potenza il Sottosegretario al Governo e senatore di Forza Italia, Giuseppe Moles.

"La nostra regione sta dando un esempio, noi dobbiamo però continuare a sensibilizzare e le strutture sono pronte a farlo, soprattutto in questo momento - ha aggiunto il senatore potentino. Bisogna convincere tutti coloro i quali fino a questo momento non si sono vaccinati. La vaccinazione non è un dovere, ma un nostro diritto e allo stesso tempo bisogna anche spingere per la dose di richiamo".