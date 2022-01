"Un giorno speciale per i bambini, accolti in modo speciale nei centri vaccinali della regione. La Lombardia è prima in Italia nella vaccinazione della fascia d’età 5-11 anni con il 28% delle adesioni. Buona Befana ai piccoli che oggi si sono vaccinati e a tutti i bambini". Lo ha affermato la vice presidente della giunta regionale della Lombardia, Letizia Moratti.