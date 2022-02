"Quando sono arrivato si facevano 14.500 vaccinazioni al giorno. Sabato ne abbiamo fatte 100 mila e in un anno quasi 23 milioni: sui 128 dell’Italia è quasi il 20%. In un confronto internazionale, per somministrazioni ogni 100 abitanti la Lombardia si posiziona al primo posto in Europa e tra i primi al mondo. È stato un lavoro molto impegnativo e complicato".

Lo afferma oggi al Corriere della Sera il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso.

"Significa - spiega Bertolaso - che abbiamo vaccinato tutta la regione. Lo si vede dai cali in terapia intensiva e nei ricoveri. Siamo in dirittura d’arrivo, all’ultimo miglio. Secondo me a fine febbraio si concluderà la grande campagna di vaccinazione massiva. Cominciamo a scendere con i numeri: staremo sulle 75 mila somministrazioni quotidiane nei primi dieci giorni di febbraio, per poi scendere a 50 mila e a fine febbraio a 30 mila - sottolinea. È naturale: grazie all’enorme balzo di vaccinazioni tra dicembre e gennaio. Non dimentichiamo però che a finire in ospedale sono soprattutto i no vax".