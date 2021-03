"I sanitari novax dovrebbero iscriversi di nuovo all'Università perché mancano dei basilari della scienza medica. Non è corretto né deontologico".

Lo afferma l'assessore alla Sanità della regione Puglia, Pierluigi Lopalco, a Radio 24.

"Qualche centinaio di operatori sanitari ha rifiutato la vaccinazione, abbiamo la possibilità di mettere questi lavoratori, se non impiegabile in altre mansioni, in ferie forzate" prosegue. E sull'Europa, dice: "Non è riuscita a far pesare la sua forza economica sulle aziende farmaceutiche per avere qualche vaccino in più" prosegue. Infine, sulla vaccinazione della regione Puglia, afferma: "Non abbiamo i vaccini, se non ne arrivano altri non possiamo vaccinare i 70enni. Abbiamo scorte per le seconde dosi" conclude.