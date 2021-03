"Vorrei dire che in Lombardia abbiamo vaccinato un milione e mezzo di persone. Abbiamo esaurito i vaccini Pfizer. L'organizzazione della macchina è complessa in tutte le regioni, ma in Lombardia si continua a lavorare nonostante alcuni problemi". Così, la deputata leghista, Alessandra Locatelli, ad Agorà.