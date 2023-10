“Il Presidente Giani la chiama “boccata d’ossigeno” riferendosi ai nuovi fondi per la Sanità che arriveranno anche in Toscana nel 2024-affermano Andrea Ulmi e Giovanni Galli, rispettivamente Vicepresidente e membro della Commissione Sanità.” “Dopo le tante e continue lamentazioni da parte del Governatore(tra l’altro, ricordiamo che, dal 2010 al 2019, i fondi per la Sanità erano stati ridotti di oltre 37 miliardi di euro, da Monti a Draghi, passando per Renzi) ora ci aspettiamo ed in primis lo auspicano i cittadini, che i 150/200 milioni di euro in più spettanti alla nostra Regione, vengano spesi in modo adeguato - proseguono i Consiglieri -. Inutile, infatti, continuare a battere cassa, se, poi, non si è in grado d’investire in maniera proficua quanto si ha a disposizione - precisano gli esponenti leghisti -.

Da parte nostra, dunque, monitoreremo la situazione, pronti a fare, come al solito, costruttivamente da pungolo su una tematica così delicata come quella dell’assistenza sanitaria", concludono i rappresentanti della Lega.