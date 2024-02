"Praticamente ogni giorno, a causa delle giustificate lamentele dei nostri corregionali, i media ci ricordano i mali della sanità toscana", affermano Andrea Ulmi e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega, nonché Vicepresidente e membro della Commissione Sanità. "Criticità peraltro risapute a cui la Regione non riesce a porre rimedio", proseguono i Consiglieri. "I problemi sono tanti e variegati, a partire dalla carenza di personale e le chilometriche liste d'attesa," precisano gli esponenti leghisti.

"Ci sarebbero, infatti, migliaia di toscani in attesa di essere sottoposti ad un intervento chirurgico, anche se, immaginiamo, come diversi di loro, nel frattempo, si siano rivolti a strutture private, considerato che sono passati mesi o addirittura anni da quando avevano richiesto l'operazione," sottolineano i rappresentanti della Lega. "Nell'Asl Toscana Centro, proprio perché la 'coperta è corta', si stanziano, poi, milioni di euro per pagare indennità aggiuntive che servirebbero per assumere più di 150 professionisti," insistono Ulmi e Galli. "Insomma, la disorganizzazione regna sovrana ed a farne le spese in tutti i sensi (ricordiamo l'aumento Irpef per tamponare la voragine nel Bilancio e per 'mantenere' gli standard di oggi e non per migliorarli!) sono, purtroppo, i toscani", concludono amaramente Andrea Ulmi e Giovanni Galli.