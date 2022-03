"UCRAINA: formalmente il governo dovrebbe garantire il pagamento dei costi in più alla Regione per aiutare i profughi in arrivo. Questo meccanismo è stato sperimentato con il #covid, ma il rimborso delle spese da parte del governo finora sul covid è arrivato solo a un terzo, sono molto preoccupato da questo punto di vista. Vedremo. Ci sono due aspetti il primo è quello sanitario di cui è responsabile la Regione, il secondo è l'accoglienza di cui il responsabile è il Ministero dell'Interno e quindi sul territorio le prefetture con cui collaboriamo con funzioni distinte.

L'accoglienza va garantita dal ministero dell'Interno e dalle prefetture, l'attività sanitaria è garantita dalla Regione. Sottolineo questo aspetto perché una settimana fa in una struttura sanitaria sono stati accolti i profughi che non avevano il covid. Se le usiamo per quello andiamo in difficoltà quando arriva la gente con il covid. Si è verificato, ad esempio, al Covid center dell'Ospedale del Mare: non va bene allestire un luogo di profughi senza covid. La struttura va usata per i pazienti e per chi ha problemi sanitari. Ora lavoriamo con Prefetture e Comuni per trovare spazi che non ostacolino l'attività della sanità, parliamo di alberghi non occupati, strutture turistiche chiuse ora, caserme: serve la ricerca per luoghi dove collocare i profughi".

Lo scrive su Facebook Vincenzo De Luca, governatore della Campania.