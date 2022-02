“Ho ricevuto l’Avv. Federica Santinon, presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia e l’Avv. Anna Pericoli, consigliere segretario. Hanno rappresentato la difficile situazione in cui versa il tribunale di Venezia, la cui operatività risulta gravemente ridotta dalla carenza di organico, sia amministrativo che togato, con un dato relativo alla scopertura che raggiungerebbe il 37,5%. Durante l’incontro abbiamo discusso del medesimo problema che coinvolge anche la Corte d'Appello di Venezia. Domani riferirò in Commissione Giustizia nell’ambito della discussione sul PNRR, che prevede un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo degli uffici Giudiziari. Le risorse tuttavia da sole non bastano. La sede del distretto di Venezia deve essere rilanciata e resa più attrattiva e su questo occorre costituire un tavolo di confronto con tutte le parti. Coinvolgerò anche il Ministero: il Veneto merita risposte”.



Così il senatore della Lega, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.