"De Luca è stato probabilmente vittima di un colpo di sole. Criticare il Governo perché attiva un nuovo treno ad alta velocità per rendere più fruibile un sito archeologico straordinario come quello di Pompei è veramente surreale. A differenza sua, il premier Meloni e il ministro Sangiuliano non tagliano il nastro di opere che poi non vengono mai realizzate. Inoltre, è stato già ribadito che il nuovo treno implementerà le corse entro l'anno. Quindi, ancora una volta, De Luca ha perso una buona occasione per tacere".

Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri. "Il governatore, tra l'altro, è l'ultima persona che può dare lezioni sui trasporti e non solo. Si occupi della crisi della sanità in Campania, del disastro della Circumvesuviana e del dissesto idrogeologico. Faccia meno cabaret e avanspettacolo e si occupi seriamente dei tanti problemi della Regione che, in otto anni, non è stato in grado di risolvere. In una certa fase ci ha anche divertito, ma poi il troppo storpia" conclude Vietri.