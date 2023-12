"Il ministero dei Trasporti rimane inerte di fronte ad un territorio in Sardegna al quale per due anni, a causa della chiusura del ponte che unisce le due sponde del Flumendosa, sarà impedito di andare a scuola in tempo e alle sue imprese turistiche e agricole sarà impedito di lavorare?".

Questa la domanda rivolta a Matteo Salvini contenuta nell'interrogazione depositata alla Camera a firma dei deputati Silvio Lai, Francesca Ghirra, Emiliano Fenu e Gianni Cuperlo. Pd, Avs e M5s uniti nel chiedere al ministro dei Trasporti e delle infrastrutture di intervenire come Governo anche attraverso Anas per affrontare il problema che colpisce l'economia e la sopravvivenza dei cittadini dell'intero Sarrabus, nella Sardegna Sud-Orientale.

"Si tratta - si legge nel testo - di una decisione della provincia per una infrastruttura di pertinenza provinciale, ma come si fa in tutta Italia di fronte a problemi di tale dimensione lo Stato interviene e non lascia soli i cittadini. Il blocco del ponte costringe ad una percorrenza aggiuntiva di 45 minuti per il trasporto pubblico locale e scolastico ed è impedito alle macchine agricole. In più dovrebbe durare per 540 giorni ovvero due stagioni turistiche intere per una economia stagionale essenziale per il territorio. Chiederemo a Salvini di rispondere rapidamente e porre in essere soluzioni concrete, non promesse o chiacchiere, concludono i 4 parlamentari".