"Il Partito Comunista Italiano della Toscana, visti i tragici fatti di Brandizzo (TO) costati la vita a ben cinque operai al lavoro sulla linea ferroviaria, ritiene oramai ineludibile la necessità di una presa di posizione, forte, unitaria, a livello nazionale, da parte delle organizzazioni sindacali, sia confederali che di base.

In questa situazione tremenda, creata negli ultimi decenni con il massacro dei diritti dei lavoratori esercitato dal padronato in tutte le forme possibili e pensabili, facilitato e assecondato dall’azione politica a ogni livello istituzionale, si è arrivati ad aggredire anche il più sacro dei diritti: quello alla vita.

Per il PCI toscano questo non è più il tempo degli scioperi “settoriali e localizzati” e meno che mai di scioperi a orario limitato svolti in un contesto di divisione e incomprensione sindacale che oggi, nell’attuale situazione, assolutamente drammatica, non hanno più alcuna giustificazione.

Adesso è il tempo, per tutte le sigle sindacali, di sedersi finalmente a un tavolo per concordare e organizzare insieme una mobilitazione unitaria totale, che sfoci al più presto in un grande sciopero nazionale di otto ore di tutte le categorie.

L'appello del Partito Comunista Italiano della Toscana è rivolto in primo luogo alle OO. SS. della nostra regione, affinché si facciano promotrici di un’iniziativa comune che serva da stimolo, quanto prima possibile, a livello nazionale. Non c'è più tempo!".

Così Fabrizio Pedone, responsabile regionale delle politiche del lavoro del PCI.