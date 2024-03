"Alcuni consiglieri regionali del Pd, meglio tardi che mai, hanno dunque preso il treno per verificare i disservizi che, quotidianamente, i pendolari (quelli veri, non solo per un giorno) devono subire, pur pagando onerosi biglietti ed abbonamenti", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, anche a nome dei suoi colleghi. "Al termine dei viaggi, poi, cosa fanno? Attaccano, tanto per cambiare, il Governo, dimenticandosi chi sono i veri responsabili, visto che la gestione è regionale e c'è uno specifico accordo col gestore, firmato dalla stessa Regione", prosegue il Consigliere. "Invece di fare 'mea culpa' dunque, dei tanti disagi patiti da lavoratori e studenti, addossano colpe (inesistenti) a Roma", precisa l'esponente leghista. "Sulle criticità che, improvvisamente, il Pd rileva, noi abbiamo fatto diversi atti, sollecitando chi di dovere (sempre la Regione) ad attivarsi in merito", sottolinea la rappresentante della Lega.

"Tra l'altro, siccome noi siamo abituali utilizzatori dei treni, comprendiamo benissimo le difficoltà che incontrano i viaggiatori", insiste Meini. "Insomma, abbiamo la ricetta giusta per, forse, invertire la rotta: l'Assessore Baccelli si dimetta e lasci il posto ad altri", chiede il Consigliere. "Peggio di così, infatti, per i poveri utenti non può certamente andare e smettiamola, altresì, di gridare 'Piove, Governo ladro', visto che oggi, tra l'altro, è una splendida giornata di sole", conclude ironicamente Elena Meini.