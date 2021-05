"A Varese l’amministrazione comunale del sindaco Pd Davide Galimberti ha tappezzato la città con la pubblicità di un parcheggio multipiano che offende la dignità delle donne e il lavoro femminile. 'Finalmente, arriverai in ufficio prima del tuo capo. Ma sempre dopo un buon caffè', lo slogan riportato a fianco dell’immagine di una donna sorridente, come nei più triti stereotipi: inaccettabile, tanto più in occasione della festa del Primo Maggio. Con la sua iniziativa, l’esponente Pd dimostra di ignorare del tutto la realtà socio-economica che amministra e la regione in cui vive: la Lombardia, dove grazie anche alle lavoratrici e alle imprenditrici varesine, si concentra il 13,6% delle imprese femminili di tutta Italia. Chiediamo al Sindaco di togliere immediatamente quei cartelli offensivi e squalificanti e di chiarire quanto ha speso per pubblicizzare il parcheggio di via Sempione e, soprattutto, se i soldi investiti siano stati o no prelevati dai tributi locali versati anche dalle lavoratrici e dalle imprenditrici varesine. Meglio avrebbe fatto Galimberti a destinare quel denaro a iniziative per promuovere il lavoro e l’imprenditoria femminile ai più alti livelli, così da far crescere e ulteriormente consolidare il fondamentale contributo dato dalle donne varesine al progresso economico e sociale del nostro territorio".

Così in una nota l’europarlamentare lombarda Isabella Tovaglieri, componente delle commissioni FEMM e ITRE (Industria, Ricerca e d Energia) del Parlamento europeo.