"È attivo da questa mattina il primo centro vaccinale "drive through" della Liguria, uno tra i pochi in Italia. Nella struttura vicino alla stazione ferroviaria di Taggia, in provincia di Imperia, il vaccino viene somministrato direttamente nella propria auto, per agevolare soprattutto le persone con disabilità e quelle ultravulnerabili. Si parte oggi con oltre 350 vaccini, che si aggiungono ai 2 mila somministrati ogni settimana nei locali dedicati all’interno della stazione. La Liguria continua a vaccinare a pieno ritmo anche in questi giorni festivi, non ci fermiamo!" Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti