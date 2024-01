"L'affollamento dei Pronto Soccorso è, purtroppo, talvolta foriero, oltre che di palesi disagi per i pazienti e di superlavoro per medici ed infermieri, anche di sempre più crescenti episodi d'intolleranza verbale o fisica nei confronti degli stessi addetti ai lavori - affermano Andrea Ulmi e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega, nonchè Vicepresidente e membro della Commissione Sanità -. In tal senso, non si sprecano, come avvenuto anche quest'oggi, gli appelli ad intervenire da parte dei rispettivi Ordini che sollecitano misure adeguate da parte della Regione, affinchè venga preservata l'incolumità di chi, fra mille difficoltà, cerca di garantire adeguate prestazioni sanitarie ai cittadini - proseguono i Consiglieri -.

Già l'atavica carenza di personale, costringe sempre più spesso a turni massacranti chi opera negli ospedali toscani, se poi, ci deve essere anche la preoccupazione di dover lavorare con l'ansia di essere oggetto di intemperanze da parte di soggetti terzi, allora tutto diventa ancora più difficile - precisano gli esponenti leghisti -. Tra l'altro - ricorda Ulmi - durante una visita al Santa Chiara di Pisa, ci dissero che i vigilantes sono a guardia delle strutture, quindi se qualcuno danneggia una porta possono intervenire, mentre non sono tenuti se vi è un atto ostile, ad esempio, contro un dottore". "Chiediamo, dunque, al Presidente Giani ed all'Assessore Bezzini di aprire uno specifico Tavolo sul tema della sicurezza nei nosocomi toscani, al fine di trovare adeguate e tempestive soluzioni, in sinergia anche con le Forze di Polizia, per fronteggiare questo grave fenomeno delle aggressioni nelle strutture ospedaliere", concludono i rappresentanti della Lega.