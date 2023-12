"Abbiamo detto al Presidente della Regione Toscana che NOI NON VOTEREMO l’ennesimo aumento di tasse. Da quando facciamo politica abbiamo sempre resistito a chi ci chiedeva di alzare le tasse in Provincia, in Comune, al Governo. Oggi la Regione Toscana non può alzare le tasse senza aver prima fatto la revisione della spesa. In questa terra si aumentano gli stipendi agli assessori e ai manager della sanità ma poi si presenta il conto non ai ricchi, ma ai professori, agli impiegati comunali, agli operai.

La trovo una scelta sbagliata e l’abbiamo detta ieri davanti a quasi mille persone riunite al Tuscany Hall". Lo afferma il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua e-news.