“Nell’ambito dei lavori della Commissione Ambiente - affermano Elisa Montemagni e Marco Landi, Consiglieri regionali della Lega - era in discussione quello che doveva essere solamente un mero adeguamento ad una normativa nazionale. Ci riferiamo alla Legge 65 che, oltre a regolare la materia urbanistica ed edilizia, prevede anche le procedure inerenti l’iter di approvazione dei piani e programmi regionali aventi carattere territoriale, quali, a titolo di esempio il piano dei rifiuti, il piano energetico, il piano di indirizzo territoriale ecc. La Pdl 59, invece di prevedere, come detto, solo una armonizzazione delle disposizioni di Legge regionali alle nuove norme nazionali in materia urbanistica ed edilizia negli articoli 1 e 2, conteneva un’impropria ridefinizione delle competenze legislative in materia di pianificazione, a tutto vantaggio della Giunta regionale, relegando il ruolo del Consiglio a mero organo di ratifica. L’ennesimo chiaro tentativo, dopo quello fatto sulla nomina dei direttori o quello circa la nomina dei commissari regionali, di depotenziare, ancora una volta, le funzioni del Consiglio, per renderlo sempre più marginale. Fortunatamente - insistono Montemagni e Landi -grazie all’impegno delle opposizioni, tale iniziativa non è riuscita ed addirittura anche i Consiglieri del Pd hanno clamorosamente rispedito al mittente le richieste del Presidente Giani e dell’Assessore Monni. A proposito di rifiuti-dichiarano i Consiglieri leghisti-stiamo ancora attendendo che venga presentato un apposito Piano, più volte annunciato, ma tuttora inesistente. Insomma quanto accaduto quest’oggi, testimonia, per l’ennesima volta, l’impalpabilità e l’inadeguatezza di una Giunta, bocciata pure dagli esponenti del suo stesso partito…”