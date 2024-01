"Siamo assolutamente in linea con le preoccupazioni espresse dai pescatori viareggini, anche a seguito del recente incagliamento di una barca che tentava di rientrare in porto". Lo afferma Elena Meini, Capogruppo in consiglio regionale della Lega.

"Partendo da quanto accaduto a Viareggio, riteniamo che sia, dunque, fondamentale attivare un focus sulle varie problematiche che coinvolgono tutte le marinerie toscane - prosegue il Consigliere -. Giusta, dunque, la richiesta arrivata dalla Cittadella della Pesca di aprire un Tavolo di crisi, ma crediamo che la Regione debba, altresì, analizzare a 360° le criticità del settore. Quanto accaduto non è certamente stato causato dalle mareggiate, ma da un'insufficiente manutenzione e dalla mancata risoluzione dell'atavico problema relativo all'insabbiamento. Come detto, occorre, secondo noi, aprire un confronto più vasto sul tema della pesca, settore che coinvolge svariate imprese e cooperative - insiste Meini -. In tal senso - conclude il Consigliere -abbiamo, quindi, predisposto due atti, uno specifico sulla questione viareggina ed un altro che, appunto, chiede maggiore concretezza da parte della Regione, tuttora troppo evanescente sulla complessiva tematica".