ELENA MEINI-LEGA:"Comprendiamo le preoccupazioni del Terzo Settore e chiediamo nuovamente un maggiore impegno nei loro confronti. Da mesi cerchiamo di pungolare la Regione su questo tema"



"Siamo assolutamente solidali e pronti ad un personale costruttivo confronto-afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega-con tutte le varie associazioni del Terzo Settore che, riunitesi a Pontedera, hanno giustamente segnalato le enormi difficoltà con cui, quotidianamente, portano avanti la loro fondamentale attività a favore della collettività." "Un comparto all'avanguardia che è molto apprezzato per l'operatività assistenziale-prosegue il Consigliere-il quale, però, deve fare i conti con svariate problematiche, non ultima quella del caro bollette." "Da parte nostra, a più riprese-precisa l'esponente leghista-abbiamo sollecitato, con appositi atti, la Regione ad essere maggiormente attenta e pronta a supportare tale settore, ma, nel marzo scorso, l'Assessore Spinelli, rispondendo ad una nostra interrogazione, aveva dichiarato che non vi erano fondi disponibili al riguardo; invece, pensiamo che, tra le pieghe del bilancio, si possano trovare dei fondi per sostenere le tante associazioni di volontariato che operano nel pisano ed in tutta la Toscana." "Continueremo, dunque-conclude la rappresentante della Lega-ad essere da pungolo, affinchè questo ampio e qualificato comparto, possa avere, finalmente, il giusto apporto da chi governa la Regione."