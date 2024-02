>"Nell'ambito della relazione annuale relativa all'attività dei carabinieri forestali in Toscana, è stato segnalato un chiaro incremento dei reati relativi al comparto dei rifiuti, principalmente per quel che riguarda gli abbandoni e la gestione illecita di quelli speciali-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, già Presidente della Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose." "Numeri sicuramente preoccupanti che devono far riflettere in considerazione anche al grave rischio per l'ambiente e magari pure per la salute dei cittadini che tale attività criminale comporta-prosegue il Consigliere." "D'altronde, l'inchiesta Keu è significativa di come tale settore sia particolarmente appetibile per le organizzazioni delinquenziali-precisa l'esponente leghista." "Un plauso, dunque, ai carabinieri forestali guidati dal Generale Marina Marinelli, per l'ottimo lavoro di prevenzione e contrasto dei reati ambientali nella nostra Regione-conclude la rappresentante della Lega."