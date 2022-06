“Se, da una parte, siamo lieti che il traffico dei viaggiatori all’aeroporto di Pisa sia in aumento, dall’altra non ammettiamo che si riducano gli organici, con tutte le inevitabili conseguenze del caso". Lo afferma Elena Meini, Consigliere regionale toscana della Lega.

“I Sindacati, per sensibilizzare l’attenzione sulla predetta problematica - prosegue il Consigliere-hanno indetto una manifestazione per sabato ed anche noi chiediamo spiegazioni all’azienda che pare non abbia valutato con la giusta misura, come una crescita dei passeggeri, avrebbe necessariamente comportato il dover rimpinguare gli organici".

"Con personale non in linea con le attuali esigenze-precisa l’esponente leghista-è chiaro che gli utenti non possano essere adeguatamente supportati nelle normali incombenze aeroportuali, scatenando, quindi, talvolta le proteste degli stessi viaggiatori contro gli incolpevoli lavoratori".

"Insomma - conclude la rappresentante della Lega - è bene che Toscana Aeroporti focalizzi immediatamente la criticità e la risolva, affinchè il problema, col passare del tempo, non si acuisca sempre più, risultando, poi, ingestibile.”