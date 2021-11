“Noi Consiglieri regionali della Lega - afferma il Capogruppo Elisa Montemagni - siamo fortemente insoddisfatti del documento presentato in Aula dall’Assessore Bezzini, in merito alla situazione inerente al bilancio della sanità regionale; parimenti, siamo molto preoccupati perché temiamo che, per ripianare un debito che appare particolarmente alto, si possano introdurre delle improvvide tasse. Avevamo espressamente chiesto di avere una Comunicazione che potesse chiarire la complessa e nebulosa situazione - proseguono gli esponenti leghisti - ed invece ci ritroviamo con un’analisi ancora troppo indeterminata per poter esprimere dei giudizi adeguati. “ Una nota infarcita d’ipotesi e speranze - precisano i rappresentanti della Lega -tanto che ad oggi, non sappiamo se il disavanzo di alcune centinaia di milioni possa effettivamente essere sanato in tempo. Per questo - sottolineano i Consiglieri della Lega - pretendiamo che vi sia, d’ora in avanti, un serrato confronto ed un’informazione capillare verso lo stesso Consiglio regionale e di alcune Commissioni consiliari, monitorando, dunque, con la massima attenzione il delicato comparto. Non permetteremo, quindi-concludono i Consiglieri-che per tamponare grossolani errori gestionali, si penalizzino i toscani, imponendo loro una qualsivoglia tassazione, finalizzata al recupero delle risorse necessarie al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio”.